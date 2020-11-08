Hangi dünya liderleri Joe Biden’ı kutlamadı?

ABD Başkanlık seçimlerinde 270 delegeye ulaşan Demokratlar’ın adayı Joe Biden, ABD’nin yeni Başkanı oldu. Dünyanın birçok ülkesinden liderler ve yetkililer Biden’a tebrik mesajı yayınlarken, bazı liderler tebrik etmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Biden’ı kutlamak için henüz erken olduğunu, ABD seçimlerindeki bütün yasal meselelerin çözülmesini bekleyeceğini aktardı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Biden’ı henüz kutlamayan diğer dünya liderleri şu şekilde:

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

* Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

* Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

* Macaristan Başbakanı Viktor Orban

* Çin Devlet Başkanı Şi Jinping

* Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un

* Suudi Arabistanlı yetkililer

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