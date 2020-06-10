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Havada kritik saatler! ABD ve Rus uçakları burun buruna geldi

ABD ve Rus savaş uçakları uluslararası karasuları üzerinde uçarken karşı karşıya geldi. ABD uçaklarının Rus uçaklarına eşlik ettiği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr
15:59 -
Haberler Dünya
Havada kritik saatler! ABD ve Rus uçakları burun buruna geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının, ABD-Rusya sınırı yakınlarında tarafsız sularda uçuş yapan Rus Tu-95MS bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Rusya Hava Kuvvetleri’nin uzun menzilli dört stratejik Tu-95MS bombardıman uçağı, Chukchi Denizi, Bering Denizi, Ohotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun kuzey kısmındaki tarafsız sularda planlı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun belirli aşamalarında, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçakları, Rus uçaklarına eşlik etti” denildi. (DHA)

ABD Rusya
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