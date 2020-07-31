Hong Kong’da seçimler bir yıl ertelendi!

Ertelemenin gerekçesi olarak corona virüsü gösterilse de, pandeminin demokrasiyi bastırmak için bir bahane olarak kullanıldığını söyleyenler de bulunuyor.

Çin'e bağlı özerk bölgenin yöneticisi Carrie Lam, ertelemeyi duyururken “Yedi aydır aldığım en zor karar oldu” dedi.

Guardian gazetesine göre kent, salgın başladığından bu yana en kötü dönemini bugünlerde yaşıyor.

Günlük vaka sayısının 100'ü aştığı kentte hastanelerin Covid-19 servislerindeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

BBC’nin haberine göre, kararda sosyal huzursuzluk ve siyasi istikrarsızlığın da payı bulunduğunu ima eden Lam, Çin hükümetinin kararı desteklediğini belirtti.