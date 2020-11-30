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İngiltere Covid-19 aşısı için fenomenlerle çalışacak

Covid-19 aşısına yönelik toplumdaki şüphelerden kaygılanan İngiliz hükümeti, koronavirüs aşısını özendirmek için "takipçisi yüksek" ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle çalışma kararı aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:54, 30/11/2020
Haberler Dünya
İngiltere Covid-19 aşısı için fenomenlerle çalışacak

Dünyayı vuran corona virüsü (Covid-19) pandemisine karşı şu ana kadar dört aşı bulunduğu açıklandı. Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, milyonlarca insan Covid-19 aşılarına kaygıyla yaklaşıyor.

İngiltere’de hükümet, corona virüsü aşısını özendirmek için “takipçisi yüksek” ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle çalışma kararı aldı. Guardian gazetesinin haberine göre ülkede hükümet ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, aşı kampanyasında etkili olabilecek ünlülerden bir liste hazırlamaya başladı.

Kampanya kapsamında bu kişiler topluma corona virüsü aşısı olma tavsiyesinde bulunacak. Sağlık yetkilileri aşıyla ilgili şüpheleri bulunan ya da henüz aşı olup olmamaya karar verememiş kişilerin sayısının fazla olmasından endişe ediyor. Aşının ilk olarak uygulanacağı sağlık çalışanları arasında da aşıyla ilgili kararsızlığın oranın ciddi boyutlarda olduğu tahmin ediliyor.

Corona Hükümet İngiltere Sağlık sosyal medya
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