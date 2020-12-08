İran’da Fahrizade suikastıyla bağlantılı kişiler tutuklandı

İran’ın nükleer programının kilit isimlerinden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin başkent Tahran’a bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen saldırı sonucu ölümüyle yeni gelişme yaşandı.

İran Meclis Başkanı’nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fahrizade suikastıyla ilgili bazı kişiler tespit edilerek tutuklandı.

Suikastın failleri adaletten kaçamayacak ve kesinlikle cezalandırılacaklar. Konuyla ilgili ayrıtılar ilgili kurumlar tarafından zamanı geldiğinde açıklanacak dedi. (DHA)

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