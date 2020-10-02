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Kim Jong-Un’un kız kardeşi 2 ay sonra ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay aradan sonra ilk kez görüntülendi.

18:22 -
Haberler Dünya
Kim Jong-Un’un kız kardeşi 2 ay sonra ortaya çıktı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay ortadan kaybolduktan yeniden objektiflere yakalandı.

Kim Jong-Un ve kız kardeşi Kim Yo-jong’un, ülkenin Kimhwa bölgesinde selden etkilenen bir köyde incelemelerde bulunduğu sırada çekilmiş görüntüleri Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından paylaşıldı.

FOTO: DHA

Kim Yo-jong’un en son 27 Temmuz’da bir etkinlikte görüldüğü ifade edildi. Güney Kore istihbaratının ortadan kaybolduktan sonra Yo-jung’un izini sürdüğü belirtildi.

Kız kardeş Yo-jong’un yokluğunun Kim Jong-Un’un kız kardeşinin ön plana çıkmasından dolayı rahatsızlık duyduğu spekülasyonlara neden olmuştu. (DHA)

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