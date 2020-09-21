Komşuda Covid-19 patlaması: Hazirandan beri en yüksek sayı

İran’da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 341 yeni vaka tespit edildi. Bu artış ülkede 4 Haziran'dan bu yana en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki Covid-19 salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 3.341 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 177 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 425.481’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 24.478’e ulaştığını açıkladı.

Sözcü Lari ayrıca, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan ve Yezd eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.