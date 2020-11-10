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Komşuda korkutan gelişme! En yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte corona virüsünden 106 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybının kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:35, 10/11/2020
Haberler Dünya
Komşuda korkutan gelişme! En yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen corona virüsü salgını yayılmaya devam ediyor. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz Çarşamba günü kaydedilen 63 can kaybı sonrasında, son 24 saatte coronadan kaynaklı ölü sayısında yeni bir rekorun kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Bulgaristan'da son 24 saat içerisinde 106 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı bin 771 oldu. Vaka sayısı ise son 24 saate 3 bin 816 artarak 78 bin 976'ya yükseldi.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, 4 bin 4 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ve 270 vakanın yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Corona virüsünden iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 283'e ulaştığı aktarıldı. (İHA)

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