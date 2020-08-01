Korkulan oldu! ABD’de lisede alarm: Okulun ilk gününde ilk vaka!

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirmek için aşı ve ilaç çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Bu süreçte pek çok eğitim kurumu derslere uzaktan devam ederken, yeni eğitim yılında öğrencilerin durumu da dünya genelinde bir soru işareti.

Salgının merkez üssü olarak gösterilen ABD’de, virüsün öğrenciler arasında hızla yayılacağı kaygısını artıran bir örnek yaşandı. Indiana’da bulunan Greenfield Central Ortaokulu, 2020-2021 akademik yılına merhaba dedi.

TEMAS KURDUĞU KİŞİLER İNCELENİYOR



Öğrencileri geri dönen okulun ilk gününde ilk vaka tespit edildi. İsmi açıklanmayan öğrenci okul kliniğine götürülürken, ailelere durumla ilgili bilgi mektubu gönderildi.

Okul yönetimi, öğrencinin ders planı ve ulaşım detaylarını incelerken, kimlerle temas halinde olduğunu araştırıyor.