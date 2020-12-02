Kraliçe Elizabeth’in çalışanı hırsız çıktı: Saraydan çalıp internette satmış

İngiltere’de Kraliyet ailesinin resmi konutu olan Buckingham Sarayı’nda yaşanan hırsızlık olayı İngiliz medyasının gündemine oturdu.

Sarayda yiyecek ve içecekle ilgili hizmetlerde görev alan Adamo Canto, corona virüsü salgınıyla beraber temizlik işlerinde de çalışmaya başladı. Bu süreçte pek çok ofise ve daha önce girme izni bulunmayan alanlara erişim fırsatı sağlayan Canto, ailenin eşyalarına göz dikti.

DEĞERİNİN ALTINA SATTI



Canto, aralarında aileye ait çok sayıda fotoğraf ile madalyaların da bulunduğu 100’e yakın eşyayı çaldıktan sonra internet üzerinden satışa çıkardı.

37 eşyayı dikkat çekmemek için değerinin çok altında satan Canto, yaklaşık 10 bin dolar (78 bin TL) kazanç sağladı.

ŞARTLI TAHLİYE OLDU



Kasım 2019 ile Ağustos 2020 arasında yaptığı hırsızlıkları itiraf eden Canto, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. İtirafıyla birlikte hırsızlıkla suçlanan Canto şartlı tahliyeyle serbest bırakılırken, davanın ilerleyen duruşmalarında hapis cezası alması bekleniyor.

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