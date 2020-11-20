Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip 73 yılı devirdi

Corona virüsü salgınının en sert vurduğu ülkeler içerisinde Avrupa’da başı çeken İngiltere’de bugün özel bir gün yaşanıyor. İngiltere’de tahtta en uzun süren oturan isim olan Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Prens Philip evliliklerinde 73. yıllarını kutluyor.

99 yaşındaki Prens Philip ile 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in yıl dönümü için özel bir fotoğraf paylaşıldı. Windsor Kalesi’nde çekilen fotoğrafta çift, torunlarının kendileri için hazırladığı hediyelere bakarken görülüyor.

Tahtın üçüncü sıradaki varisi Prens William’ın çocukları George, Charlotte ve Louis, bu özel gün için kendi elleriyle tebrik kartları hazırladı. Kartların üzerinde renkli kağıtlarla yazılmış 73 rakamı dikkat çekiyor.

AİLEYLE BİR ARAYA GELEMEYECEKLER

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in corona virüsü önlemleri nedeniyle özel bir kutlama yapmayacağı ve aile üyeleriyle de bir araya gelemeyeceği belirtildi.

1952’de tahta çıkan Kraliçe Elizabeth, 20 Kasım 1947’de Westminster Manastırı’nda Prens Philip’le hayatını birleştirmişti.