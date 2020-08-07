Lukaşenko: Virüs bana kasıtlı olarak bulaştırıldı

Hastalığı belirtisiz olarak atlatan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordon'a röportajında, virüsün ona kasıtlı olarak bulaştırıldığını kaydederek, “Hastalandığımı bilmiyordum ve hatta aklımın ucundan bile geçemezdi, çünkü sürekli koşuşturmaca içindeyim” ifadesini kullandı.

Sputnik’in haberine göre, ülkesinin hiçbir zaman corona virüsünün varlığını reddetmediğini ve en başından itibaren salgına “büyük dikkatle” yaklaştıklarını dile getiren Lukaşenko, corona virüsüne karşı mücadeleye “soruşturma” gibi yaklaştığını belirterek, “Soruşturma yargıçları yerini burada doktorlar aldı” dedi.

Belarus lideri geçene temmuz ayında corona virüse yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını duyurmuştu.