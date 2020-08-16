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Meksika’da bir gecede 6 binden fazla Covid-19 vakası

Meksika´da son 24 saatte 635 kişi corona virüsü (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 345 kişi arttı.

Sozcu.com.tr
10:10 -
Haberler Dünya
Meksika’da bir gecede 6 binden fazla Covid-19 vakası

Corona virüsünün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 6 bin 345 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 517 bin 714 kişiye ulaştığı açıklandı.

Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 635 kişi artarak 56 bin 543´e ulaştı.

Corona Meksika
Son güncelleme: 10:11 16.08.2020
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