Meksika’da bir gecede 6 binden fazla Covid-19 vakası

Corona virüsünün hızla yükselişe geçtiği Meksika&#8217;da 6 bin 345 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 517 bin 714 kişiye ulaştığı açıklandı.. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 635 kişi artarak 56 bin 543´e ulaştı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/meksikada-bir-gecede-6-binden-fazla-covid-19-vakasi-5990052","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/meksikada-bir-gecede-6-binden-fazla-covid-19-vakasi-5990052","pageType":"yazi","pageIdentifier":5990052,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Meksika&#8217;da bir gecede 6 binden fazla Covid-19 vakasu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5990052,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/meksikada-bir-gecede-6-binden-fazla-covid-19-vakasi-5990052/","headline":"Meksika&#8217;da bir gecede 6 binden fazla Covid-19 vakasu0131","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","Meksika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/16/iecrop/mexico-reuters_16_9_1597561886.jpg","author":"Yiu011fit Can Kaytmaz","dateCreated":"2020-08-16 10:10:20","datePublished":"2020-08-16 10:10:20","dateModified":"2020-08-16 10:11:30","info":"{"seo_news":"false"}"});