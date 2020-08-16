Meksika’da bir gecede 6 binden fazla Covid-19 vakası

Corona virüsünün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 6 bin 345 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 517 bin 714 kişiye ulaştığı açıklandı.

Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 635 kişi artarak 56 bin 543´e ulaştı.