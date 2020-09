Navalni olayında kritik gelişme! Zehir otel odasındaki şişeden çıktı

Sibirya’nın Tomsk kentinden Moskova’ya gitmek üzere olduğu uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’yle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Almanya, Fransa ve İsveç'teki bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan test sonuçlarına göre, Navalni'nin Noviçok maddesiyle zehirlendiği öne sürülürken, muhalif liderin nerede zehirlendiği de merak konusuydu.

ODAYI DİDİK DİDİK ARADILAR



Havalimanında herhangi bir yiyecek ya da içecek tüketmediği belirtilen Navalni’nin otelden çıkmadan önce zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyordu.

Söz konusu ihtimalle ilgili bugün Navalni’nin sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. Videoda Navalni’nin uçakta rahatsızlandığını öğrenen ekibi, olaydan bir saat sonra kaldığı otel odasına giriyor.

20 Ağustos’ta kaydedilen görüntülerde Navalni’nin ekibi odayı didik didik arıyor. Şüpheli gördükleri ve kanıt niteliği taşıyabilecek her şeyi poşetlere koyan ekip, su şişelerine özellikle dikkat çekiyor.

HER ŞEY HAVALİMANINDAN ÖNCE OLDU



Video paylaşımının altına yazılan açıklamada, Noviçok maddesinin boş su şişelerinde tespit edildiği bilgisine de yer verilirken, “Almanya’daki doktorlara yararlı olabilecek her şeyi toplamaya karar verdik. Rusya’da bu olayın soruşturulmayacağı açıkça belliydi. İki hafta sonra Almanya’daki laboratuvar oteldeki su şişelerinde Noviçok izlerini tespit etti. Şimdi anlıyoruz ki, her şey havalimanına gitmeden önce otel odasında yapılmıştı” ifadeleri kullanıldı.

Navalni, ailesinin Rusya’da gerekli tedavinin yapılmadığı iddialarının ardından uzun süren girişimler sonucu Almanya’ya götürülmüştü. Navalni, Berlin’deki Charite Mitte Hastanesi'nde 22 Ağustos’tan bu yana tedavi görüyor.