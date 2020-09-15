Navalni’den haftalar sonra ilk kare! Hastaneden paylaştı: Nefes alabiliyorum

Sibirya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya gitmek üzere olduğu uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, Navalni’nin solunum cihazından çıkarıldığı ve durumunun hızla iyiye gittiği duyurulmuştu. Siyasetçinin kısa sürelerle de olsa yataktan kalkarak hareket edebildiği vurgulandı.

‘HEPİNİZİ ÇOK ÖZLÜYORUM’

Navalni hastanenin açıklamasından sonra son durumunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte hastane odasında çekilen bir fotoğrafa yer veren Navalni, “Merhaba ben Navalni. Hepinizi çok özlüyorum. Her şeyi hala çok zor yapıyorum ama dün bütün gün kendim nefes alabildim” notunu düştü.

TESTLER NOVİÇOK DİYOR

Navalni, ailesinin Rusya'da gerekli tedavinin yapılmadığı iddialarının ardından uzun süren girişimler sonucu Almanya'ya götürülmüştü. Navalni, Berlin'deki Charite Mitte Hastanesi’nde 22 Ağustos'tan bu yana tedavi görüyor.

Almanya, Fransa ve İsveç’teki bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılan test sonuçlarına göre, Navalni’nin Noviçok maddesiyle zehirlendiği öne sürülüyor.