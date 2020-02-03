Pakistan flaş Corona virüsü kararı! Tahliye ettiler

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan Corona virüsü nedeniyle Çin'den vatandaşlarını tahliye eden ülkelere Pakistan da eklendi.

Çin'den uçakla Pakistan'ın İslamabad kentine getirilen 40'ı öğrenci 285 Pakistanlı yolcu, inişin ardından tıbbi kontrolleri tamamlanarak evlerine gönderildi.

Başbakanlık Sağlık Danışmanı Doktor Zafar Mirza, yolculardan hiçbirinin korona virüsü belirtisi göstermediğini ve bu nedenle gözetim altında tutulmalarına gerek duyulmadığını belirtti.

TAHLİYE ETMEYECEKLERİNİ DUYURMUŞLARDI

Pakistan hükümeti, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiyesi nedeniyle Çin'de bulunan Pakistan vatandaşlarının tahliye edilmeyeceğini duyurmuştu.

Başbakan Özel Sağlık Danışmanı Doktor Zafar Mirza, “Eğer oradaki insanları tahliye etmeye kalkarsak salgın bütün dünyaya yayılacak” ifadelerini kullanmıştı.

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Son bilgilere göre dünya genelinde korona virüsü nedeniyle 361 kişi hayatını kaybetti. İHA