Peru’da Başkan dayanmıyor: Bir haftada üçüncü kez değişti

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da devam eden siyasi istikrarsızlık sonucu Devlet Başkanı bir hafta içinde 3. kez değişti. Geçen hafta ülkenin eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra’nın yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alınması ile yerine Manuel Merino atanmıştı.

Merino'nun yeni Devlet Başkanı olarak atanmasının ardından Vizcarra taraftarları sokağa dökülmüş, ülke siyasi olarak kaosa sürüklenmişti. Vizcarra'nın görevden alınmasıyla başlayan, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı şiddetli protestoların ardından Merino da istifa etti.

SADECE BEŞ GÜN DAYANABİLDİ



Atanmasından sadece beş gün sonra görevi bırakan Merino'nun ardından Peru'da parlamento bir kez daha toplandı. Francisco Sagasti, 97 evet, 26 hayır oyuyla ülkenin yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.

Görevi Merino'dan devralan merkez sağcı milletvekili Sagasti, “Vatandaşların umudunu geri kazanmak, bize güvenebileceklerini ve birlikte çalışabileceğimizi göstermek için mümkün olan her şeyi yapacağız” dedi.

BM VE DÜNYA BANKASINDA GÖREV YAPTI



Peru'nun yeni Devlet Başkanı Francisco Sagasti, daha önce Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nda görev yaptı. Sagasti, Tupac Amaru Devrimci Hareketi (MRTA) 1996 yılının Aralık ayında, Lima’daki Japonya Büyükelçiliği konutunu aylarca ele geçirdiğinde rehineler arasındaydı. Önümüzdeki yıl Nisan'da gerçekleştirilecek Devlet Başkanlığı seçimlerine kadar ülkeyi geçici olarak yönetecek olan Sagasti, Peru halkını, yozlaşmış görünen milletvekillerinin güvenilirliğine ikna etmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.

VIZCARRA’DAN TEBRİK MESAJI

Sagasti'nin görevi devralmasının ardından Peru'da halk bir kez daha sokaklara döküldü. Ancak bu defa gösteriler barışçıl bir şekilde gerçekleştirildi ve yeni Devlet Başkanına adalet çağrısında bulunuldu.

Başkent Lima'nın merkezinde toplanan kalabalık Sagasti'yi selamladı. Sagasti'nin seçilmesinin, Peru'nun siyasi istikrarsızlığına son vermesi umut ediliyor.

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Vizcarra da Sagasti'yi tebrik ederek, “Ülkenin içinden geçtiği zor durumla yalnızca demokratik ilkelere sahip bir kişi yüzleşebilir” dedi.