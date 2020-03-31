Prens William corona virüsüne savaş açıyor! Ambulanslara geri dönecek

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir krize dönüşen corona virüsü, başta Avrupa olmak üzere hızla can alıyor. Salgının ilk günlerinde sürü bağışıklığı yönteminin konuşulduğu İngiltere’de Prens Charles, Başbakan Boris Johnson ve kabinesinden çok sayıda isim virüse yakalandı.

PRENS CHARLES ETKİLEDİ

Sağlık çalışanları virüsle mücadele için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürürken, onlara bir destek de Kraliyet ailesinden gelmeye hazırlanıyor. The Sun’ın haberine göre Prens William, daha önce iki yıl görev yaptığı hava ambulansı pilotluğuna dönmek istiyor.

Özellikle babası Charles’ın virüse yakalanmasından etkilendiği belirtilen Prens William’ın, virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak istediği belirtiliyor.

ROLÜ NEDENİYLE KARIŞIK

Sun’a konuşan Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, “William geri dönmeyi ciddi bir şekilde düşünüyor. Tüm ülkenin elinden geleni yaptığını biliyor ve yardım etmek istiyor. Bu durum biraz karışık çünkü Kraliyet ailesindeki pozisyonu için görevinden ayrılmıştı. Prens Charles hastalık geçirmiş, Harry Meghan’la birlikte gitmiş ve Andrew kızağa çekilmişken onun rolü şimdi çok daha önemli. Ancak William yardım etmek için her şeyi yapmaya hazır ” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün Kraliyet yetkililerinden yapılan açıklamada, Prens Charles’ın iyileştiği ve gözetim altından çıkarıldığı belirtildi.

Britanya genelinde şu ana dek 22 bin vaka görülürken, 1408 kişi hayatını kaybetti.

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