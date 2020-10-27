Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov karantinaya alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişiyle temasa girdiği ve ardından kendisini tedbir amaçlı karantinaya aldığı belirtildi.

Lavrov’un kimle temasta olduğu açıklanmazken, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Lavrov, 26 Ekim’de Yunanistan ziyaretinden Rusya’ya dönmüştü.

RUSYA’DA SON DURUM

Corona virüsü salgını nedeniyle Rusya’da son 24 saat içinde 16 bin 550 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 547 bin 774 oldu. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 320 artarak 26 bin 589’a yükseldi. (DHA)

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