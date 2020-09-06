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Skandal olay: ABD’li asker PKK’ya destek veremeyeceği için ağladı

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye'de terör örgütü PKK ve YPG'ye destek veren ABD'nin görev süresi sona eren komutanı terör örgütüne destek veremeyeceği için kameralar önünde resmen ağladı.

Sozcu.com.tr
15:38 -
Haberler Dünya
Skandal olay: ABD’li asker PKK’ya destek veremeyeceği için ağladı

Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen ABD’nin görev süresi sona eren komutanı bir skandala daha imza attı. IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.

ABD’li askere terör örgütü uzantısının yetkilisi bir de ödül verdi.

BİR DE ÖDÜL VERİLDİ
Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti. Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi. Caggins. terör örgütüne destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi. (DHA)

ABD asker IŞİD PKK Suriye Terör terör örgütü
Son güncelleme: 15:42 06.09.2020
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