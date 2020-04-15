Son dakika… ABD’de kritik gelişme! Bir günde 2 binden fazla ölü…

John Hopkins Üniversitesi’nin geçtiği verilere göre, ülkede vaka sayısı da 610 bine ulaştı. Üniversitenin verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu aşarken, toplam ölü sayısı 128 binin üzerine çıktı.

SOSYAL MESAFE KURALI 2022’YE KADAR DEVAM EDEBİLİR

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü’de araştırma yürüten bilim insanları, ABD’de corona virüsü salgınından korunmak amacıyla uygulanan sosyal mesafe kurallarının, 2022 yılına kadar devam edebileceğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan araştırma sonucunda yayımlanan raporda, ülkedeki yoğun bakım ünitesi sayısının arttırılması, aşının ya da etkin bir ilacın bulunmasına kadar sosyal mesafe uygulamasının devam etmesinin mümkün göründüğüne dikkat çekildi.

Uzmanlar, hastalığın yayılmasının önlenmesinde sosyal mesafenin önemine vurgu yaptı. Ancak aynı raporda bu uygulamanın ekonomik, sosyal ve eğitim dünyası açısından olumsuz etkileri bulunduğuna da değinildi.

TRUMP, DSÖ’YE YARDIMI DURDURDU

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nün temel görevini yerine getirmekte başarısız olduğunu ve bunun hesabını vermesi gerektiğini söyledi. Trump, ”Yönetimime, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum” dedi.

Trump ayrıca, ”50 eyalet valisiyle en kısa zamanda görüşeceğim. Sonra da yeri ve zamanı geldiğinde ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme konusunda güçlü bir planı devreye sokmaları için her birine yetki vereceğim. Bu bazı eyaletler için 1 Mayıs'tan önce bile olabilir. Ancak federal hükümet her adımlarını izleyecek. Planın en iyi şekilde işlemesinden tüm valileri sorumlu tutacağız” diye konuştu.

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