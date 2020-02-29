Son dakika… ABD’de Türkiye anlaşmazlığı: Jeffrey bastırıyor, Pentagon direniyor

ABD merkezli Politico sitesi haberini tartışma konusunda bilgi sahibi dört kişiye dayandı. Buna göre; ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Savunma Bakanlığı’na Türkiye’ye Patriot savunma sistemi gönderilmesi için baskı yapıyor.

Fakat Pentagon yetkilileri, “sorumsuzluk” olarak gördükleri bu hamlenin küresel sonuçları konusunda endişe duyuyor.

Ankara yönetimi, NATO müttefiki olan ABD’den güney sınırına konuşlandırmak üzere Patriot hava savunma sistemi talep etmişti.

Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynak, ABD’nin eski Ankara büyükelçisi olarak görev yapan Jeffery’nin Jeffrey’nin bu bağlamda talebin karşılanması ve ‘uçuşa yasak bölge’ oluşturulması için ABD Savunma Bakanlığı’na baskı yaptığını söyledi.

Fakat ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerden haberdar olan başkaca iki kişi, ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Jeffrey’nin teklifine direndiğini söyledi.

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