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Son dakika… ‘Ada’da ölü sayısı 3 bin 605’e yükseldi

Corona virüsü nedeniyle Britanya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 684 atarak 3 bin 605'e ulaştı.

Sozcu.com.tr
16:10 -
Haberler Dünya
Son dakika… ‘Ada’da ölü sayısı 3 bin 605’e yükseldi

İngiltere başta olmak üzere Britanya genelinde corona virüsü hızla can almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre ölü sayısı bir günde yüzde 23 artış göstererek 2 bin 921'den 3 bin 605’e yükseldi. Bugüne dek 173 bin kişiye test uygulanırken, toplam vaka sayısı 38 bin 168 olarak kayıtlara geçti.

KRALİÇE PAZAR GÜNÜ SESLENECEK

Öte yandan Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth’in pazar günü ulusa sesleniş konuşması yapacağı açıklandı.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson da corona virüsüne yakalandığı için karantinada bulunuyor. Johnson kabine toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

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Son güncelleme: 16:48 03.04.2020
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