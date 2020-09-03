Son dakika… Almanya’da alarm! Beş çocuk cesedi bulundu

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Solingen kentinde bir apartman dairesinde beş çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.

Wuppertal polisi sözcüsü, çocukları kimin bulduğuna dair bilgi vermezken, ölüm nedenlerinin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Öte yandan, polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü aktarıldı.

FACİAYLA HATIRLANAN KENT

Solingen kenti, 29 Mayıs 1993 yaşanan katliamla Türkiye’nin hafızasında yer etmişti.

Dünyayı dehşete düşüren olayda dört aşırı sağcı Alman, Genç Ailesi’nin evini kundaklamış, olayda ailenin beş bireyi hayatını kaybetmişti.

Neo-nazi katliamının kurbanlarının isimleri ise şöyle: Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk.