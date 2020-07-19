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Son dakika… Başbakanlık önünde arbede: Çok sayıda gözaltı

İsrail'de yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilerde, 20 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
09:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… Başbakanlık önünde arbede: Çok sayıda gözaltı

İsrail’de yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik protestolar devam ediyor. Binlerce İsrailli, Kudüs, Tel Aviv, Herzliya, Latrun ve Celil kentlerinde Netanyahu’yu protesto etmek için sokaklara döküldü.

İsrail’de çok sayıda eylemci sokaklara çıktı.

Protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, polis protestoculara tazyikli su ile müdahale etti. Yerel kaynaklar, polisin müdahalesi sonucu Kudüs ve Tel Aviv’de 20 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Gözaltına alınan protestocuların karakola götürüldüğü ifade edildi.

Netanyahu’nun konutu önüne gelen protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

İsrailliler, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası talebiyle bir aydan fazla süredir Kudüs’teki başbakanlık konutu önünde gösteriler düzenliyor.

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Son güncelleme: 09:26 19.07.2020
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