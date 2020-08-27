Son dakika… Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 24 milyonu geçerken Japon bilim insanları virüsün bulaşmasını engelleyen maskeleri karşılaştırdı…

Japon bilim insanları saniyede 415 kuadrilyon hesaplama yapabilen Fugaku isimli süper bilgisayarı kullanarak 3 farklı maske türü üzerinde farklı senaryolar denedi.

DAHA AZ DAMLACIĞI DIŞARI SALIYOR

Nikkei Asian Review’da yer alan haberde Fugaku’nun yaptığı incelemeler sonucunda kullan-at tarzında üretilen tıbbi maskelerin en koruyucu ve etkili maske olduğu tespit edildi. İncelemede pamuk ve polyesterden yapılma maskelerden daha güvenli olduğu tespit edilen cerrahi tipi maskelerin kişi öksürdüğü zaman daha az damlacığı dışarı attığı belirlendi.

Bu tür maskelerin poliproplen isimli maddeden üretildiği ve bu sayede ucuza çok sayıda hazırlanabildiği aktarıldı.

Japon hükümetine bağlı çalışan Riken Enstitüsü’nde yapılan araştırmada cerrahi tipi maskelerin, öksürüklerin neredeyse hepsini tutmayı başardığı fakat pamuk ve polyester maskelerde bu oranın yüzde 80 olduğu belirtildi.

Kobe şehrinde yapılan incelemelerde ve bilgisayar modellemelerinde cerrahi maskelerde, maske ile yüzün arasında kalan köşelerdeki açıklıklardan damlacıkların kaçabildiği belirtildi. Yapılan açıklamada cerrahi maskelerde hava damlacıklarının salınma oranı yüzde 10 olarak belirlenirken polyester ve pamuklu maskelerde bu oranın y üzde 40 olduğu kayıtlara geçti.