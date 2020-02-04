Son dakika… Bölgeden gelen haberler korkunç: Ölü sayısı hızla tırmanırken, Çin’den flaş itiraf

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 20’den fazla ülkeye yayılan corona virüsü, Çin ana karası dışında Filipinler’den sonra Hong Kong’da bir kişinin ölümüne yol açtı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, tümü Wuhan’ı içinde bulunduran Hubei eyaletinde olmak üzere bir gün içerisinde 64 kişinin corona virüsü nedeniyle öldüğünü açıkladı. Diğer ülkelerde görülen vaka sayısı ise 150’yi aşmış durumda…

ALIŞILMADIK BİR İTİRAF

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in başkanlık ettiği Politbüro Daimi Komitesi, corona virüsünü Çin Yönetimi için “büyük bir test” olarak değerlendirirken, çıkarılması gereken dersler olduğunu itiraf etti.

Politbüro açıklamasında, “corona virüsü salgınına müdahalede açığa çıkan eksikliklere ve yetersizliklere yanıt olarak ulusal sağlık sistemi yönetimimizi iyileştirmeli ve acil ve tehlikeli vazifeleri icra etmedeki kabiliyetlerimizi iyileştirmeliyiz” ifadesi yer aldı.

Çin Yönetimi, corona virüsün ortaya çıktığı tarzdaki pazarlara yönelik denetimi artırmanın, yasa dışı faaliyet gösteren doğal yaşam pazarlarının ve vahşi hayvan ticaretinin kararlı şekilde yasaklanmasının ve bunlarla mücadele edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Politbüro, salgının önlenmesinde yetkililerin tüm görevlerini yerine getirmesi gerektiğini, görevlerini yerine getirmeyenlerin ise cezalandırılacağını belirtti.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

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CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muıhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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