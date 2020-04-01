Son dakika… Corona virüsü cezaları: Sen misin sokağa çıkan

Corona virüsü salgını bütün dünyayı etkisi altına alırken birçok yerel yönetim de hükümet sokağa çıkma yasakları uygulamaya başladı… Bazı ülkeler sokağa çıkma yasağının yerine kısıtlama getirirken, en sert yasaklardan biri de Hindistan’dan geldi.

Hindistan’da geçen hafta başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen 1.3 milyar nüfuslu ülkenin birçok bölgesinde halk yasağı ihlal etti. Hindistan’ın Chennai kentinde sokağa çıkanları trafik polisi ve güvenlik güçleri durdurarak sokağın ortasında ceza verdi.

Bazı bölgelerde yakalanan Hindistan vatandaşlarının yere çömelerek çıplak ayakta yürüme cezası verildi.

Bazı vatandaşlara ise özel maskeler takıldı. Virüs ve bakteriyi simgeleyen bazı maskeler takan Hintlilerin üzerine “Dışarı çıkma, coronanın yanına gitme” yazan pankartlar taktı.