Son dakika… Corona virüsü kabusu bitmek bilmiyor: Komşudan acı rekor

Küresel corona virüsü paniği devam ederken bugün peş peşe açıklamalar geldi… Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde başladıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü (Covid-19) ile ilgili günün en sıcak haberi hiç kuşkusuz ABD’den geldi…

ABD'nin Seattle kentindeki Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsü'nde corona virüsü aşısı için ilk deneme yapıldı. 43 yaşındaki ABD’li bir kadının gönüllü olarak aşı olduğu anları AP haber ajansı okurlarına ve kamuoyuna aktardı. Bugün yapılan aşı sonrasında corona virüsüne karşı olarak geliştirilen aşıların güvenli olup olmadığı ve doğru çalışıp çalışmadığına dair detaylı incelemelerin yapılacağı belirtildi.



Fakat corona virüsü paniğinin devam ettiği günlerde bu iyimser tabloyu yerle bir eden yeni gelişmeler ortaya çıktı. Dünya genelinde 185 bini aşkın kişinin hasta olduğu ve 7 bin 332 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüsünün son rakamları ise kan dondurucu boyuta ulaştı.



WUHAN’DAN İYİ HABER GELDİ: TEK KİŞİ

13 yeni ölümün yaşandığı Çin’de 21 yeni vaka meydana gelirken uzmanların yaptığı açıklama, kötü haberin etkisini bir nebze azalttı. Yetkililer, Çin’in Wuhan kentinde bir kişide corona virüsü tespit edildiğini belirtirken bu yeni vakalardan 20’sinin ise ülke dışından enfeksiyonu kaptığını açıkladı.

Çin, corona virüse karşı geliştirdiği ilk aşı için klinik denemelerin yapılması yetkisini verdi. Haber, Çin’in People’s Daily gazetesinde yer aldı. Denemeler, Çin’in Askeri Sağlık Bilimleri Akademisi’nde araştırmacı olan Chen Wei öncülüğünde yürütülecek.

İRAN’DA YÜZDE 13’LÜK ARTIŞ

Çin’in ardından corona virüsünden en çok etkilenen diğer iki ülkeden biri olan İran’dan gelen yeni ölüm haberleri hastalığın etkisini gözler önüne serdi… İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 135 artarak 988’e çıktığı belirtildi. Bu sonuçlara göre ölüm sayısında yüzde 13’lük bir artış meydana gelirken 16.169 kişinin enfeksiyonla mücadele ettiği aktarıldı.

Son günlerde salgının en çok etki ettiği ülkelerden biri olan İspanya’dan da benzer bir açıklama geldi… İspanyol yetkililer son 24 saatte vaka sayısının 11 bin 178'e ulaştığını, ölü sayısının ise 149 artarak 491'e yükseldiğini duyurdu.

OTEL KARANTİNA ALTINA ALINDI

Portekiz’deki Madeira Adası’nda tatil yapan turistlerin kaldığı bir otel ise turistlerden birinde corona virüsü tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Yerel yönetimin sosyal medyadan duyurduğu açıklamada, Hollandalı bir turistte corona virüsü tespit edildiği belirtilirken, “Hepimiz durumun ne kadar ciddi olduğunu ne kadar zorlayıcı bir sürecin karşımızda olduğunu fark etmeliyiz” dedi.

Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya ise sessizliğe büründü… 27.980 kişinin enfeksiyonla mücadele ettiği, 2.158 kişinin de yaşamını yitirdiği İtalya’da ülkenin karantina altına alınmasının ardından turistik noktalarda yaşam durdu. İngiliz basını, son günlerde İtalya’da yaşanan hareketsizlik ile ilgili detayları paylaştı. İngiliz basını, Venedik’teki kanalların berraklaştığını yazdı. İngiliz basınının iddiasına göre çok sayıda insan Venedik’ten ayrıldı ve dolayısıyla çevre kirliliği azaldı.

İTALYA’DAN KORKUNÇ LİSTE GELDİ

Öte yandan Reuters haber ajansının servis ettiği bir fotoğraf karesi yaşanan trajediyi gözler önüne serdi. Salgının etkisini hissettirdiği Bergamo bölgesinde yayınşanan L’Eco di Bergamo isimli gazete, corona virüsten yaşamını yitirenlerin fotoğraf, isim ve diğer bilgilerini paylaştı.

9 Şubat’ta yayınlanan gazetenin görüntüsünü elde eden Reuters, bunu aboneleriyle paylaştı… Görüntülerde bir gün önce yaşamını yitirenlerin fotoğrafları yer aldı.

Azerbaycan’dan da corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama geldi… Yapılan açıklamada, 19 Mart’tan başlamak üzere 10 gün boyunca başkent Bakü’ye girişlerin kısıtlanacağı belirtildi.