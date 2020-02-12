Son dakika… Corona virüsü: Tablo giderek daha vahim bir hâl alıyor! Ölü sayısı hızla artıyor

Bugüne dek tespit edilebilen vaka sayısı 45 bin 171 olurken, hastaların 4 bin 794’ünün iyileştiği öğrenildi.

Aktif corona virüsü vakası 39 bin 262 olarak açıklanırken, 6 bin 216 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu ifade ediliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan son açıklamada ölü sayısı 1112 olarak verilirken, ‘worldometers’ sitesi 1115 kişinin virüse bağlı nedenlerle öldüğünü bildirdi.

Reuters’ın haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri salgının terörizmden daha büyük bir küresel tehdit olduğunu belirtti.

‘NİSAN SONUNDA BİTEBİLİR’

Çin devletinin salgın konusundaki baş tıbbi danışmanı Zhong Nanshan, dün yaptığı açıklamada virüsün yayılımının bu ay zirve yaptıktan sonra azalarak nisan ayında biteceğini tahmin ederken, bazı uzmanlar ise bu tarihlere şüpheyle yaklaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü hastalığa neden olan virüse COVID-19 isminin verildiğini açıkladı. İsimlendirme CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen “disease” kelimeleri kullanılarak yapıldı