Son dakika… Corona virüsünde son durum: En ölümcül günde 1.5 milyonu geçti

Corona virüsü dünya çapında panik ve korku yaratmaya devam ediyor… Son 12 saatte bazı ülkeler güncel verilerini açıklarken, birçok yetkili ve yerel yönetici de corona virüsüne karşı alınan ve alacakları önlemleri duyurdu.

Resmi rakamlara göre corona virüsü vaka sayısı dünya çapında 1.5 milyon sınırını geçti. Açıklanan veriler ışığında dünya çapında 88 bin 505 insan da yaşamını yitirdi. Elde edilen verilerde 329 binden fazla insanın ise corona virüsünü yendiği ve iyileştiği görülüyor.

İNGİLTERE EN ÖLÜMCÜL GÜNÜ YAŞADI

İngiliz halkı, başbakanları Boris Johnson hastanede Covid-19 ile mücadele ederken en ölümcül günü dün yaşadı… Resmi rakamlara göre corona virüsü önceki gün İngiltere’de 938 kişinin ölümüne sebep oldu.

Salgının ülkeye geldiği günden beri en ölümcül gün olarak tarihe geçen bu sayıda sadece hastanelerde yaşamını yitirenlerin olması endişeyi bir kat daha artırdı. Son açıklamaların ardından İngiltere’de toplam ölüm sayısı 7 bin 97’ye fırladı.

Öte yandan Boris Johnson’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD’DE 1858 İNSAN ÖLDÜ

Corona virüsünün Çin ve İtalya’dan sonraki merkez üssü haline gelen ABD’de bir günde gerçekleşen en çok ölüm resmi olarak açıklandı. Salı günü ülke genelinde 1858 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülke tarihinin en ölümcül günü olan salı günü New York’un en çok etkilenen şehir olduğu açıklandı. Tek bir günde New York’ta 806 insan yaşamını yitirdi. New York’ta toplam ölüm sayısı 4 bin 500’e çıkarken ABD genelinde toplam vaka sayısı da 400 bini geçti.

TÜRKİYE’DE TOPLAM ÖLÜM 812’YE ÇIKTI

Türkiye’de ilk vakanın 11 Mart’ta görüldüğü corona virüsü ile ilgili açıklamaları dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı… Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada virüs nedeniyle 87 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.



Dünkü vaka sayısının 4 bin 117 olduğu belirtilirken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı da 38 bin 226’ya çıktı. Ülke genelindeki toplam vefat sayısı da 812’ye çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, “Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım” ifadelerini kullandı.

PAPA’DAN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, The Tablet isimli İngiltere merkezli Katolik gazetesine açıklamalarda bulundu. Papa, “İspanyolcada bir deyim vardır, ‘Tanrı her zaman affeder, biz bazen affederiz fakat doğa asla affetmez’ diye. Yaşanan corona virüsü salgını yangınlara ve sellere karşı doğanın bir yanıtıdır” dedi.

83 yaşındaki Papa, “Ben doğanın intikam alıp almadığını bilmiyorum ama kesinlikle doğanın tepkisi olduğunu söyleyebilirim” dedi.

ALMANYA’DA TOPLAM ÖLÜM 2.107’YE ÇIKTI

Almanya’da corona virüsü ile mücadele eden en önemli kurumlardan biri olan Robert Koch Enstitüsü, salgın ile ilgili güncel bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Robert Koch Enstitüsü, ülke genelindeki toplam corona virüsü vaka sayısının 108.202’ye çıktığını, ölüm sayısının ise 2107’ye çıktığını açıkladı. Son 24 saat içinde 246 ölüm yaşandığı açıklanırken vaka sayısının da 4974 arttığı belirtildi.