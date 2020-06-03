Son dakika… Corona virüsünde son durum: Üç ülkede rekorlar günü

Corona virüsü salgınında hastalığa yakalananların sayısı 6 milyonu aşarken, dünya genelinde pek çok bölgeden rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa’da normalleşme adımları atılsa da, Amerika kıtası ve Asya’da tablo giderek ağırlaşıyor.

BREZİLYA’DA EN YÜKSEK CAN KAYBI

Dünya genelinde en çok vaka görülen ikinci ülke konumuna gelen Brezilya’da can kayıplarında da acı bir rekor kırıldı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ülkede bir gün içindeki en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti.

Buna göre Brezilya’da son 24 saat içinde 1262 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 31 bin 199’a yükseldi. Bu süreçte 28 bin 936 yeni tanı koyulurken, toplam vaka sayısı da 555 bin 383’e ulaştı.

MEKSİKA VAKALARDA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Brezilya’nın ardından Amerika kıtasından bir rekor haberi de Meksika’dan geldi. Bir günde 3 bin 891 kişiye yeni tanı koyulan ülkede, bu alanda salgın başından bu yana en yüksek seviye görüldü. Bir önceki rekor geçtiğimiz hafta salı günü kırılırken, üst üste gelen veriler salgının yavaşlama belirtisi göstermediğine işaret ediyor.

Toplam vaka sayısı 100 bine yaklaşırken, 97 bin 326’ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte 470 kişinin de hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Toplam can kaybı ise 10 bin 637.

HİNDİSTAN 200 BİNİ GEÇEN 7. ÜLKE

Hindistan’da kritik bir eşik rekor kırılarak aşıldı. Ülkede 200 bin vaka sınırı geçilirken, 8 bin 909 yeni vakayla da salgın başından bu yana en yüksek günlük artış gerçekleşti. Toplam vaka sayısı 207 bin 615’e yükselen Hindistan, 200 bin vakayı aşan yedinci ülke oldu.

Ülkede corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 5 bin 833 olarak kayıtlara geçti.

RUSYA’DA YAVAŞLAMA YOK



Corona virüsü salgınının en sıcak merkezlerinden Rusya’da son veriler kamuoyuyla paylaşıldı. En çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Rusya’da dünden bu yana 8 bin 536 yeni tanı koyuldu. Virüse yakalanan kişi sayısı böylelikle 432 bin 277’ye ulaştı.

Yetkililer 178 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 5 bin 215’e yükseldiğini açıkladı.