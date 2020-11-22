Son dakika… DSÖ’den korkutan Covid-19 uyarısı: Üçüncü dalga bekleniyor

Corona virüsüyle mücadele kapsamında son iki haftadır aşı haberleri gelmeye devam ederken Dünya Sağlık Örgütü’nden uluslararası kamuoyunu endişelendiren bir açıklama geldi…

Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey isimlerinden olan David Nabarro, İsviçre’nin çok okunan gazetelerinden Solothurner Zeitung’a konuştu. Nabarro, yaz döneminde hükümetlerin gerekli önlemleri almadığını ve ikinci dalgayı corona virüsü dalgasını engellemek için bir şey yapmadıklarını söyledi.

2017 yılında DSÖ’nün genel sekreteri olmak için mücadele eden fakat bu pozisyonu elde edemeyen Nabarro, “Hükümetler birinci dalganın ardından yaz aylarında altyapısal ihtiyaçları gidermek için gerekli hamleleri yapmadılar. Şimdi ikinci dalgayı yaşıyoruz. Eğer hükümetler gerekli düzenlemeleri ve iyileştirmeleri yapıp önlem almazlarsa 2021’in başında üçüncü dalgayı göreceğiz. İsviçre’de vaka ve ölüm oranı çok ciddi seviyeye ulaşabilir” ifadesini kullandı.

Özellikle yaz döneminin ardından Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede vaka ve ölüm sayısı hızla artış göstermişti. Cumartesi açıklanan verilerle birlikte Almanya ve Fransa’da vaka sayısı 33.000 artmış, İsviçre ve Avusturya’da binlerce günlük vaka sayısı açıklanmıştı. Türkiye’de de dün açıklanan verilere göre salgının başladığı günden beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Dün açıklanan resmi verilere göre Türkiye’de 5.532 insanda corona virüsü vakası tespit edildi.

Nabarro Güney Kore gibi Asya ülkelerinin çabalarını takdir ettiklerini söylerken, “Güney Kore’de insanlar corona virüsüyle mücadelede çok etkili. Virüsle mücadele için davranışlarını değiştiriyorlar. Sosyal mesafeye özen gösteriyorlar, maske takıyorlar, hastalandıklarında kendilerini karantinaya alıyorlar. Ellerini ve zeminleri temizliyorlar” ifadesini kullandı. Nabarro, Asya ülkelerinin corona virüsü yasak ve önlemlerini erken bir şekilde gevşetmediğini de söyledi. Nabarro, “Vaka sayısının düşmesini ve o seviyede kalmasını beklemelisiniz. Avrupa’nın hamlesi erkendi” dedi.

TÜRKİYE’DE ARTIŞ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Covid-19 hasta tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan 152 bin 214 testle birlikte toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101'e ulaştı.

Dün 5 bin 532 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 440 bin 805'e çıktı. Can kaybı da 135 artarak 12 bin 219'a yükseldi. 3 bin 233 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 370 bin 825'e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısı 4 bin 121, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre önceki gün 5 bin 103 hasta tespit edilmiş, 141 kişi yaşamını yitirmiş ve 3 bin 19 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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