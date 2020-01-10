Son dakika… Dünya ikiye bölündü: Uçağı kim düşürdü?

Orta Doğu’da son bir haftadır baş döndüren trafiğin en kritik olaylarından biri Ukrayna Havayolları’na ait bir yolcu uçağının Tahran yakınlarında kalkıştan sonra düşmesiydi… Mürettebatıyla birlikte 172 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesi sonrasında balistik füzelerin yerini, “Uçağı İran düşürdü mü? Yoksa düşürmedi mi?” tartışması aldı.

Korkunç uçak kazasının ardından İran, “Teknik bir arıza dolayısıyla uçak tekrar havalimanına dönmek istedi. Dönüş sırasında kaza gerçekleşti” açıklamasını yaparken daha sonra Kanada ve ABD, Tahran füzelerinin uçağı vurduğunu ve uçağın düşmesinin arkasında İran’ın olduğunu öne sürdü.

KANADA, TAHRAN’I İŞARET ETTİ

Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Tahran’dan Kiev’e doğru yola çıkmış fakat kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. Kazanın ardından İran bugün uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve verilerin inceleneceğini açıklarken soruşturmanın da bir ya da iki yıl süreceğini duyurdu.

Bu sabah Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 63 Kanadalı yolcunun da yaşamını yitirdiği uçak kazası ile ilgili Tahran’ı işaret etti. Trudeau, “Kanıtlar uçağın bir füze ile düştüğü yönünde. Fakat bunun isteyerek yapılmamış olma ihtimali var” dedi. ABD’den de benzer yönde bir açıklama gelmesi kafaları karıştırdı. Her ne kadar İran bu iddiaları yalanlasa da taraflar ikiye bölündü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, füze ihtimalinin gözardı edilemeyeceğini ama bu ihtimalin de doğrulanmadığını söyledi.

Ukraynalı yetkililer de Kanada’nın elindeki belge ve kanıtları isterken Rusya Dışişleri Bakanlığı, uçak kazasında İran’ı suçlamanın bir zemini olmadığını açıkladı.