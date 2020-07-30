Son dakika… Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından Erdoğan&#8217;ın Katar Emiri Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.. Görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunulduğu belirtildi.. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-gorustu-5962192","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-gorustu-5962192","pageType":"yazi","pageIdentifier":5962192,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Erdou011fan, Katar Emiri Al Sani ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc!"});aip('newsArticle', {"identifier":5962192,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-gorustu-5962192/","headline":"Son dakika&#8230; Erdou011fan, Katar Emiri Al Sani ile gu00f6ru00fcu015ftu00fc!","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Katar","kurban","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","son dakika","sosyal medya","TAyyip Erdo\\u011fan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/30/iecrop/erdogan-depophotos-1_16_9_1596133707.jpg","author":"adilcan","dateCreated":"2020-07-30 21:22:08","datePublished":"2020-07-30 21:22:08","dateModified":"2020-07-30 21:28:36","info":"{"seo_news":"false"}"});