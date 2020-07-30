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Son dakika… Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

21:22 -
Haberler Dünya
Son dakika… Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından Erdoğan’ın Katar Emiri Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Katar kurban Recep Tayyip Erdoğan son dakika sosyal medya TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 21:28 30.07.2020
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