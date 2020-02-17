Son dakika… Erdoğan’ın sözleri sonrası Hindistan’dan flaş hamle! Büyükelçiyi çağırdılar

Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır devam eden Keşmir sorununa Türkiye de dahil oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Pakistan’a yaptığı ziyarette Keşmir’le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Keşmir’de tek taraflı adımlar atıldığına dikkat çeken Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

“Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleştiren, Keşmirlilerin özgürlüklerini ve kazanılmış haklarını elinden alan bir tutumun kimseye faydası yoktur. Keşmir sorunu, çatışma veya baskıyla değil, ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir. Böyle bir çözüm tüm tarafların menfaatlerine hizmet edecektir. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir.”

Erdoğan’ın bu sözleri Hindistan cephesinin tepkisini çekti. Bugün flaş bir adım atan Hint yönetimi, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.