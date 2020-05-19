Son dakika… Hindistan’da 100 bin vaka sınırı aşıldı

Aralık 2019’dan bu yana dünyayı kasıp kavuran corona virüsünün etkilerinin sonradan hızını artırdığı ülkelerden Hindistan’da psikolojik bir sınır geride kaldı.

Hindistan hastalığa yakalanan kişi sayısının 100 bini geçtiği 11. ülke oldu. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre geçtiğimiz haftadan bu yana ortalama günlük 4 bin yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam sayı 101 bin 139’a ulaştı.

Yetkililer corona virüsüne bağlı can kaybının ise 3 bin 163’e yükseldiğini duyurdu. Ülkede corona virüsü nedeniyle uygulanan yasakların 31 Mayıs’a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.