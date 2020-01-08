Son dakika… İngiliz Prensi Harry ve eşi Meghan kraliyet ailesinden çekildi!

İngiltere tahtının veliahtlarından Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden çekildi.

Harry ve Meghan yaptıkları yazılı açıklamada aldıkları kararın finansal olarak bağımsız olmayı istemelerinden ileri geldiğini belirtti.

“Aylarca süren düşünce ve iç müzakereler sonucu’ kraliyet ailesi içerisinde yenilikçi bir yeni rol oluşturmaya başlama kararı aldıklarını belirten çift Kraliçe “Ekselanslarını desteklemeye devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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