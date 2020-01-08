Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İngiliz Prensi Harry ve eşi Meghan kraliyet ailesinden çekildi!

İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini duyurdu. Çift vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini belirtti.

22:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiliz Prensi Harry ve eşi Meghan kraliyet ailesinden çekildi!

İngiltere tahtının veliahtlarından Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden çekildi.

Harry ve Meghan kararı yazılı açıklamayla duyurdu. İHA

Harry ve Meghan yaptıkları yazılı açıklamada aldıkları kararın finansal olarak bağımsız olmayı istemelerinden ileri geldiğini belirtti.

“Aylarca süren düşünce ve iç müzakereler sonucu’ kraliyet ailesi içerisinde yenilikçi bir yeni rol oluşturmaya başlama kararı aldıklarını belirten çift Kraliçe “Ekselanslarını desteklemeye devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR…

Amerika İngiltere Kuzey Amerika son dakika
Son güncelleme: 22:31 08.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more