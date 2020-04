Son dakika… İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson kısa bir süre önce corona virüsü için test yaptırmış ve sağlık bakanı ile birlikte testi pozitif çıkmıştı.

Johson geçtiğimiz Pazar günü durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırılmıştı.

Akşam üzeri yapılan son açıklamada ise Johnson’ın durumunun ağırlaşması üzere yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi.

BORİS JOHNSON KİMDİR?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 19 Haziran 1964 yılında Amerika’da doğdu. Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazetecidir.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

