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Son dakika… İran’ın Ankara Büyükelçisi konuştu: Erken sevindiler, uzun sürmeyecek

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Washington Yönetimi'ne gözdağı vardı. Farazmand, "Trump ve Pompeo erken sevindi. Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek" dedi.

Sozcu.com.tr
14:55 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’ın Ankara Büyükelçisi konuştu: Erken sevindiler, uzun sürmeyecek

Büyükelçi Muhammed Farazmand, Süleymani’nin öldürülmesini “aptalca bir hareket” olarak nitelendirdi.

CNN Türk yayınına katılan İran’ın Ankara Büyükelçisi Farazmand, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun erken sevindiğini belirterek, “Bu bir cinayet. Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız dedik ama ABD’nin bu hatasının bir sonucu olacaktır” dedi.

Sorumluluğun ABD’ye ait olacağı yorumu yapan Farazmand, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Süleymani Irak’ta misafirdi. Bu yaptıklarından ABD’nin korkması gerekiyor. Tahran’ın intikam için kararını bekleyeceğiz.”

ABD Ankara Cinayet CNN CNN Türk Dışişleri Bakanı Donald Trump Irak İran Kudüs son dakika Tahran
Son güncelleme: 15:04 03.01.2020
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