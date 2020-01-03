Son dakika… İran’ın Ankara Büyükelçisi konuştu: Erken sevindiler, uzun sürmeyecek

Büyükelçi Muhammed Farazmand, Süleymani’nin öldürülmesini “aptalca bir hareket” olarak nitelendirdi.

CNN Türk yayınına katılan İran’ın Ankara Büyükelçisi Farazmand, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun erken sevindiğini belirterek, “Bu bir cinayet. Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız dedik ama ABD’nin bu hatasının bir sonucu olacaktır” dedi.

Sorumluluğun ABD’ye ait olacağı yorumu yapan Farazmand, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Süleymani Irak’ta misafirdi. Bu yaptıklarından ABD’nin korkması gerekiyor. Tahran’ın intikam için kararını bekleyeceğiz.”