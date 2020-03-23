Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İspanya’da Başbakan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı

Corona virüsünün önü alınamaz şekilde dehşet saçtığı İspanya'da bir kötü haber de siyaset dünyasından geldi. Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
14:59 -
Haberler Dünya
Son dakika… İspanya’da Başbakan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin’de etkisini kaybetmeye başlasa da, İtalya ve İspanya’da başta olmak üzere hızla can almaya devam ediyor.

İspanya’da yetkililer son durumla llgili bilgileri paylaşırken, ölü sayısının 1720’den 2 bin 182’ye çıktığını duyurdu. Rakamların katlanarak artmasının şoku atlatılamadan, bir kötü haber de Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo’dan geldi.

Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Calvo’nun acil olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Calvo’ya corona virüsü testleri yapıldığı ve sonuçlarının beklendiği duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Pedro Sanchez, eşinde corona virüsü tespit edilmesinin ardından karantinaya alınmıştı.

Johns Hopkins University

 

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.

 

İLGİLİ HABERCorona virüsü dünya siyasetini de vurdu! Onlarca isim karantinadaCorona virüsü dünya siyasetini de vurdu! Onlarca isim karantinada

 

İLGİLİ HABERİtalyan doktorlardan corona virüsünün şifrelerini ortaya çıkaran çalışmaİtalyan doktorlardan corona virüsünün şifrelerini ortaya çıkaran çalışma
Başbakan Başbakan Yardımcısı Çin Corona Dünya Haber İspanya İtalya Sanat son dakika
Son güncelleme: 15:15 23.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more