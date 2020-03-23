Son dakika… İspanya’da Başbakan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı

Corona virüsü ortaya çıktığı Çin’de etkisini kaybetmeye başlasa da, İtalya ve İspanya’da başta olmak üzere hızla can almaya devam ediyor.

İspanya’da yetkililer son durumla llgili bilgileri paylaşırken, ölü sayısının 1720’den 2 bin 182’ye çıktığını duyurdu. Rakamların katlanarak artmasının şoku atlatılamadan, bir kötü haber de Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo’dan geldi.

Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Calvo’nun acil olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Calvo’ya corona virüsü testleri yapıldığı ve sonuçlarının beklendiği duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Pedro Sanchez, eşinde corona virüsü tespit edilmesinin ardından karantinaya alınmıştı.

Johns Hopkins University

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABER Corona virüsü dünya siyasetini de vurdu! Onlarca isim karantinada