Son dakika… ‘Komşu’dan flaş açıklama: Savaşın önüne geçmek için…

ABD ve İran arasında büyükelçilik baskınıyla fitili ateşlenen, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastıyla zirveye ulaşan, İran'ın ABD üslerini vurmasıyla da savaşın eşiğine gelinen gerilimde, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Reuters’ın IRNA’dan aktardığı habere göre İran dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD’ye ince mesajlar göndermekten kaçınmadı. Hava kuvvetleri komutanlarını bir araya getirdiği toplantıda konuşan Hamaney, ABD yaptırımlarını kriminal bir suç olarak nitelendirdi.



‘ZAYIFLIK DÜŞMANLARI CESARETLENDİRİR’

İran’ın askeri gücünü artırması gerektiğine dikkat çeken Hamaney, “İran’a karşı başlatılacak herhangi bir savaşın önüne geçmek için güçlü olmalıyız. Zayıf olmak, ülkemize saldırmak isteyen düşmanları cesaretlendirir” ifadelerini kullandı.

‘BASKIYI FIRSATA ÇEVİRDİK’

Batılı ülkelerden gelen tüm baskılara rağmen askeri kapasitelerini ve balistik füze programını geliştirdiklerini belirten Hamaney, “Onların hedefi haline geldiğimizden beri tüm askeri imkanları elde etmemizin önüne geçtiler. Ama şimdi bize bakın, uçak bile üretebiliyoruz. Üzerime uyguladıkları baskıyı fırsata çevirdik” dedi.

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