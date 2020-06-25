Son dakika… Libya ateşkes için Hafter’in Sirte ve Cufra’dan çekilmesini istedi

Libya’daki Ulusal Mutabakat (UMH) Hükümeti ile darbeci Hafter güçleri arasında süren ateşkes görüşmelerinde UMH, Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra’dan çekilmesini istedi.

Haberi katıldığı bir canlı yayında duyuran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’nın açıkça Hafter güçlerini desteklediğini belirtti ve ABD’nin Libya’daki krizi çözme konusunda isteksiz davrandığını ifade etti.

SİSİ TEHDİT ETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Mısır’daki darbeci yönetimin başında bulunan Sisi, UMH güçlerinin Sirte ve Cufra hattını geçmesinin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu belirtmiş ve Libya’ya askeri müdahale mesajı vermişti.

Darbeci Sisi’nin bu tehdidiyle ilgili Fransa Devlet Başkanı Macron ise “Sisi sınırındaki askeri hareketlilik nedeniyle yaşadığı endişesini dile getirdi” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Dün ise Macron ve Rusya Lideri Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde Libya konusunun da ele alındığı biliniyor.