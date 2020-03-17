Son dakika… Pakistan’da corona kaynaklı ilk ölüm

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve dünya çapında bir krize dönüşen corona virüsü paniği her geçen gün artıyor.

Worldometers’ın verilerine göre 162 ülkeye sıçrayan salgın, Çin’de etkisini kaybetse de başta Avrupa’da olmak üzere can almaya devam ediyor.

Virüsün son olarak ölüme yol açtığı ülke Pakistan oldu. Şu ana dek 195 vakanın görüldüğü ülkede ilk ölümlü vaka bugün kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanın İran’dan geldikten sonra karantinaya alındığını duyurdu.