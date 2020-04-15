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Son dakika… Reuters hastaneden ilk kez görüntüledi! İşte İstanbul’da corona virüsüyle yoğun mücadele

Tüm dünyada corona virüsüyle amansız mücadele sürerken, Reuters İstanbul'da bir hastanenin yoğun bakımına ilk kez girerek sağlık çalışanlarının çabalarını gözler önüne serdi.

Çeviri: Mert YILMAZ
11:12 -
Haberler Dünya
Son dakika… Reuters hastaneden ilk kez görüntüledi! İşte İstanbul’da corona virüsüyle yoğun mücadele

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, vaka sayısı 2 milyonu, ölü sayısı ise 126 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün İngiltere’yle birlikte dikkat çektiği Türkiye’de de vakalar artmaya devam ediyor.

Sağlık çalışanları koruyucu ekipman konusunda birbirlerine yardım ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği son bilgilere göre vaka sayısı 65 bin 111’e, ölü sayısı 1403’e yükseldi. Salgının Türkiye’de en çok etkilediği şehir olan İstanbul’da virüsle mücadeleyi Reuters görüntüledi.

Mustafa Ak isimli hastaya yemeğini hemşire yediriyor.

Medicana International Hastanesi’ne giren Reuters muhabiri, yoğun bakımda tedavi gören hastaların durumunu paylaştı. Söz konusu karelerde hastalara ilaç veren hemşirelerin, yemek yemelerine de yardımcı olduğu görülüyor.

Abdullah Can Yüce, plazma tedavisi için kan bağışlıyor.

 

Haberde, virüse yakalandıktan sonra tedaviyle sağlığına kavuşan Abdullah Can Yüce isimli vatandaşın, plazma tedavisi için kan bağışı yaptığı belirtildi.

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Son güncelleme: 11:18 15.04.2020
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