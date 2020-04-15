Son dakika… Reuters hastaneden ilk kez görüntüledi! İşte İstanbul’da corona virüsüyle yoğun mücadele

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, vaka sayısı 2 milyonu, ölü sayısı ise 126 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün İngiltere’yle birlikte dikkat çektiği Türkiye’de de vakalar artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği son bilgilere göre vaka sayısı 65 bin 111’e, ölü sayısı 1403’e yükseldi. Salgının Türkiye’de en çok etkilediği şehir olan İstanbul’da virüsle mücadeleyi Reuters görüntüledi.

Medicana International Hastanesi’ne giren Reuters muhabiri, yoğun bakımda tedavi gören hastaların durumunu paylaştı. Söz konusu karelerde hastalara ilaç veren hemşirelerin, yemek yemelerine de yardımcı olduğu görülüyor.

Haberde, virüse yakalandıktan sonra tedaviyle sağlığına kavuşan Abdullah Can Yüce isimli vatandaşın, plazma tedavisi için kan bağışı yaptığı belirtildi.

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