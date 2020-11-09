Son dakika… Rusya’da yeni vaka rekoru: 2 milyona koşuyor

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Yaz aylarında düşen vaka sayıları, sonbaharla birlikte yeniden artış göstermeye başladı.

İkinci dalga paniğinin giderek yayılmasıyla, pek çok ülkede katı kurallar da geri dönüyor. Toplam vaka sayısı ‘worldometers' tarafından paylaşılan verilere göre 50.7 milyon, can kaybı ise 1.2 milyona ulaştı.

ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya'da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, ülkede rekorlar peş peşe kırılmaya devam ediyor.

24 SAATTE 256 CAN KAYBI

Son 24 saatte 21 bin 798 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, salgın başından bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 796 bin 112'ye yükseldi.

Yetkililer dünden bu yana 256 kişinin virüse bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkedeki toplam can kaybı 30 bin 793’e ulaştı.