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Son dakika… Rusya’dan Erdoğan’a flaş yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib meselesinde anlaşmalara sadık olmamakla itham ettiği Rusya'dan 'son dakika' açıklaması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçlamalarına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Moskova Yönetimi'nin Soçi Mutabakatı'ndaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini" savundu.

Sozcu.com.tr
13:20 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan Erdoğan’a flaş yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Senagal ziyareti sonrası Türkiye’ye dönerken beraberinde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Rusya’nın Astana ve Soçi’de varılan anlaşmalara sadık kalmadığını belirterek, Ruslarla yapılan görüşmelerde Türk yetkililerin şu mesajı ilettiğini açıklamıştı:

“İdlib’de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yorumu bugün Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov’a soruldu.

Rusya lideri Vladimir Putin’in sözcüsü, “Bunu kabul etmiyoruz. Rusya, İdlib gerilimi azaltma bölgesine ilişkin Soçi Mutabakatı’ndaki yükümlülüklerini tümüyle yerine getiriyor” dedi.

Öte yandan dün Rusya Hava Kuvvetleri, İdlib’e bağlı Ariha kasabasında bir hastaneye hava operasyonu düzenlemiş ve saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son güncelleme: 13:27 31.01.2020
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