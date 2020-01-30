Son dakika… THY’nin düşen Amsterdam uçağıyla ilgili sıcak gelişme: Bugün resmen açıklandı

Hollanda’da 2009 yılında yaşanan uçak kazası ile ilgili flaş bir açıklama geldi… ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times’ın geçtiğimiz haftalarda, yaptığı bir haber Türk Hava Yolları’na ait uçağın düşmesindeki hatanın pilotaj olmadığını gündeme getirmiş ve yeni bir tartışmayı alevlendirmişti.

O dönemde Hollandalı yetkililer 9 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili olarak pilotların hatası olduğunu duyururken New York Times’ın haberinde, kazanın sebebi olarak “riskli tasarım seçimlerinin ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinin” de rolü olduğu aktarılmıştı. NY Times’ın haberinde kaza raporunda Hollandalı yetkililerin, ABD’nin baskısıyla şirketin hatalarını gizlediği iddia edilmişti.

Yaşananların ardından Hollandalı yetkililer konuyla ilgili iddiaları yalanlarken, Boeing’in CEO’su David Calhoun’u sorgulamak için davet etti. 6 Şubat'ta yapılacak özel oturuma Boeing firmasının Başkanı ve CEO'su Calhoun da özel oturumda ifade vermesi bekleniyordu. Özel oturumda, “THY uçağının düşüşünde, Boeing'in sistemsel tasarım hatalarının da etkili olduğu” yönünde hazırladığı raporun sümen altı edildiğini iddia eden Prof. Dr. Sydney Dekker de dinlenecek. Dr. Dekker, New York Times'ın haberinin kaynaklarından biriydi. Komisyon, meclisteki oturuma, dönemin Hollanda Güvenlik Kurulu (OVV) Başkanı Pieter van Vollenhoven ve şimdiki başkan Jeroen Dijsselbloem'u da çağırdı.

Fakat Ocak ayında resmi olarak görevine başlayan Boeing’in CEO’su ile ilgili bir açıklama bugün geldi. Boeing, davete olumsuz yanıt verdi.

Bugün Hollanda basınında yer alan haberlerde Ocak ayında görevine başlayan Boeing’in CEO’su David Calhoun’un Hollanda’ya gelmeyi kabul etmediği açıklandı. Boeing 737 tipi uçağın düşmesi ile ilgili kurulacak özel bir komitenin Calhoun’u sorgulaması beklenirken bugün şirket tarafından yapılan açıklamada iş insanının Hollanda’ya gitmeyeceği belirtildi.