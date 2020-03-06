Son dakika… Corona virüsünden kötü haber! Bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan ölümcül Corona virüsü nedeniyle bilanço artıyor.

ABD'nde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi tarafından Corona virüsüne ilişkin bir rapor yayınlandı. Üniversite tarafından yayınlanan rapora göre, dünya çapında Corona virüsünden enfekte olan insan sayısı 101 bin 605'e ulaştı.

Üniversite ayrıca, hastalığın yayılışı nedeniyle birçok ülkede dezenfektan ve maske sıkıntısı yaşandığını ve dünya genelinde gıdaların stoklanmaya başlandığını açıkladı.

FRANSA’DA BİR TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'nın Soissons kentinde yaşayan Mersinli Türk vatandaşı 64 yaşındaki Halil Bıçkı’nın Corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Solunum yolu şikayetiyle hastaneye müracaat eden ve virüs nedeniyle hayatını kaybeden Bıçkı’nın ailesi ve hastanede ziyaretine gelenlerin karantina altına alındığı bildirildi.

Bıçkı’nın naaşının defin işlemleri için Türkiye'ye gönderilmesine salgın hastalık tehlikesiyle izin verilmezken, defin işlemlerinin Fransa'nın Soissons kentinde yapılacağı öğrenildi.

Fransa’da 9 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, virüsün ülkede daha çok yayılacağını söyleyerek, virüsün yaşlılar üzerinde daha etkili olması nedeniyle yaşlıları ziyaret etmeme konusunda uyarıda bulunmuştu.

Corona virüsünün yayıldığı ülkelerde son durum:

Çin

Çin’e bugüne kadar 3 bin 42 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 573 kişi karantina altına alındı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının ise 53 bin 888’e ulaştığını bildirdi.

Güney Kore

Güney Kore’de virüs nedeniyle ölü sayısının 42’ye yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 6 bin 593’e çıktı. Vakaların yüzde 60’ının Daegu kentinde bulunan Shincheonji Kilisesi ile ilişkili olduğu aktarıldı.

İran

İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Corona virüsü vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Corona virüsü vakalarında onaylanmış vaka sayısının 4 bin 747 olduğu ve ölenlerin sayısının ise 124'e yükseldiğini açıkladı.

Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 234 kişinin Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, “Son 24 saat içerisinde bin 234 yeni vakadan 17'si hayatını kaybetti, böylelikle toplam ölenlerin sayısı 124'e ulaştı. Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 913 kişiye ulaştı. Bu zamana kadar 15 bin 981 kişi Corona virüsü şüphesi ile hastanelere yatırıldı” dedi.

İtalya

Çin’den sonra en fazla ölümün yaşandığı İtalya’da son 24 saatte ölü sayısı 197’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 4636.

Almanya

Alman Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da tespit edilen Corona virüsünün tespit edildiği kişi sayısını 578 olarak açıkladı.

Singapur

Singapur’da 13 Corona virüsü vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 130’a yükseldi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mai Kaileh, ülkede Corona virüsü vaka sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor. (Reuters, BBC Türkçe, NTV, İHA)

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