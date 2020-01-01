Son dakika… Ünlü iş insanının Türkiye’den nasıl kaçtığı belli oldu

Bir dönem otomotiv endüstrisinin en önemli figürlerinden ve yöneticilerinden biri olan Nissan Motor Co. ve Renault’nun eski CEO’su Carlos Ghosn krizi devam ediyor… Japonya’da yargılanmasına devam edilen Lübnan doğumlu iş insanı Ghosn, kefaletini ödedikten sonra kaldığı Japonya’dan kaçarak ülkesine gitti.

Uluslararası kamuoyu Ghosn’un özel jetle Türkiye üzerinden Lübnan’a gittiğini yazarken bu kaçış senaryosunun yeni detayları da ortaya çıktı. ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, Ghosn’un Japonya geçen hafta sonunda kaçtığını yazarken, “Japonya’daki iş birlikçilerin desteğiyle hazırlanan plan aracılığıyla ülkeden kaçtı” yorumunu yaptı. Ghosn’un kaçışıyla ilgili bilgisi olduğu açıklanan bazı yetkililer Ghosn’un özel bir jetle Japonya’dan Türkiye’ye gittiğini açıkladı.

ZİGZAG ÇİZEREK ATATÜRK HAVALİMANI’NA GELDİ

Gazete, Ghosn’un kaçtığı tahmin edilen saatlerdeki hava trafiğini inceleyerek ünlü iş insanının kaçış planını ortaya çıkardı. Gazete, “Uzun mesafe gidebilen Bombardier tipi jet Tokyo’dan 6 saatlik mesafedeki Osaka kentinde bulunan Kansai Uluslararası Havalimanı’ndan pazar günü saat 11:10 sularında hareket etti. Zigzag çizerek Rus hava sahasına giren özel jet Pazartesi sabahı İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı” ifadesi kullanıldı.

Ghosn’un Türkiye’ye gelirken kullandığı jetin sahibi olan MNG Jet Havacılık AŞ’ye ait daha küçük bir jet kullanarak Beyrut’a gittiği belirtildi. Gazete Ghosn’un Atatürk Havalimanı’ndan 1.5 saat sonra Beyrut için yola çıktığını yazdı.

Wall Street Journal, “Ghosn’un Beyrut yolculuğunun ikinci ayağından önce Atatürk Havalimanı’nda gümrükten geçip geçmediği henüz bilinmiyor. Havalimanı yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı. Türkiye hükümetine de yeni yıl arifesi dolayısıyla ulaşılamadı” ifadesini kullandı.

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13.8 MİLYON DOLARI YAKTI

Üç farklı suçlama ile 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ghosn'un çalıştığı şirketin bütçesini kendi çıkarları ve lüks yaşam standartları için kullandığı iddiasıyla açılan davada, ünlü iş insanını destekleyenler bir kumpas olduğunu öne sürmüştü.

19 Kasım 2018'de gözaltına alınan Ghosn, 4 ay boyunca hapiste kalmış ve 25 Nisan 2019'da kefaletle serbest bırakılmıştı. Japon makamlar Ghosn'un ülkeden kaçma riskinin olduğunu söyleyerek karara itiraz etse de ünlü iş insanı Tokyo'da yaşamaya devam etmişti.

Tokyo'da gözetim altında tutulan Ghosn'u ziyaret edenler Wall Street Journal'a iş insanının orada nasıl yaşadığına dair bilgiler verdi. Ghosn'un yaşadıklarını anlatanlar, ünlü iş insanının avukatının ofisine gittiğini çünkü orada bilgisayara ve internete erişimi olduğunu söylerken, “Sık sık spor salonuna gidiyor ve Netflix izliyordu” yorumunu yaptı.

Nisan ayında hakim karşısına çıkması beklenen Ghosn'un hapis cezası almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Zira resmi rakamlara göre ülkede suç işlediği kanıtlananların yüzde 99'u hapis cezası alıyor. Ülkeden kaçması ile birlikte Ghosn, 1.5 milyar Japon Yen'i yani yaklaşık 13.8 milyon dolarlık kefaleti de yakmış oldu.